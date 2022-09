Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Orthopädiegeschäft

Homburg (ots)

In der Nacht vom 30.08.2022 auf den 31.08.2022 kam es in der Untergasse in 66424 Homburg zu einem Einbruch in ein Orthopädiegeschäft. Hierzu verschaffte sich der Täter durch Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendete Bargeld und Briefmarken im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand an dem Gebäude zudem Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell