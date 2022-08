Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Beschädigung eines Bienenvolkes

Homburg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom Donnerstag, 25.8.22, auf Freitag, 26.8.22, wurde in der Verlängerung der Neunmorgenstraße in Homburg Einöd Vandalismus betrieben. Eine auf einer Blüh- und Streuobstwiese postierte Beute für Bienen wurde mutwillig umgestoßen oder umgetreten wodurch sie in mehrere Stücke brach. Wie der geschädigte Imker später mitteilte, wurde das Bienenvolk hierdurch getötet. Der oder die unbekannten Täter ließen auch noch, im Umfeld der nahegelegenen Ruhebank, ihren Müll liegen.

Hinweise in dieser Angelegenheit bitte an die Polizei in Homburg unter der 06841-1060.

