Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl an Anhänger in Jünkerath

Jünkerath (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 13. August 2022 ------------------------------------------------------------

In dem Zeitraum vom 03.08.22 07:45 Uhr bis zum 04.08.22 16:30 Uhr kam es in der Gewerkschaftsstraße in Jünkerath, auf einem dortigen Baugelände gegenüber des Fitnessstudios zu einem Diebstahl. Von einem dort abgestellten Pkw-Anhänger wurden alle vier Seiten eines Gitteraufsatzes aus Metall entwendet. Aufgrund von Größe und Gewicht der Elemente ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handeln muss. Sachdienliche Hinweise hierzu werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. Nr. 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell