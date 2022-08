Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Quads aus Tiefgarage

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 28.08.2022 um 18:00 Uhr und dem 29.08.2022 um 00:34 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Quad der Marke YAMAHA, Modell YFM660R in der Farbe schwarz. Das Quad war zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Kollwitzstraße in 66424 Homburg-Erbach abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR. Zwischen dem 26.08.2022 und dem 28.08.2022 kam es an gleicher Örtlichkeit bereits zu einem Motorraddiebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

