POL-HOM: Kennzeichendiebstahl

Homburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 28.08.2022 auf Montag, den 29.08.2022 kam es zu einem Einbruch in den Netto-Markt in der Berliner Straße in 66424 Homburg-Erbach. Hierbei verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt zu dem Supermarktgebäude durch Aufhebeln der Haupteingangstür. Im Anschluss entwendete er alkoholische Getränke und Tabakwaren im vermutlichen Gesamtwert von ca. 300 EUR. Danach flüchtete er ...

