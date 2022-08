POL-HOM: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Homburg-Wörschweiler

Bexbach (ots) - Im Tatzeitraum zwischen 24.08.2022 gegen 19:00 Uhr und 25.08.2022 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Höcherbergstraße, Höhe Hausnummer 104, in 66450 Bexbach, Ortsteil Frankenholz. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Anschluss verließ der Verursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Durch die Kollision wurde das geparkte Fahrzeug derart beschädigt, ...

