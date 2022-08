POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots) - Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 25.08.2022 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr ein E-Bike in der Straße "Hinter den Fichten" in Bexbach. Das Fahrrad war vor der Hauseingangstür des Anwesens abgestellt und mit einer Wegfahrsperre gegen Diebstahl gesichert. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Fahrradmanufaktur, 28 Zoll, Farbe: schwarz. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060). Rückfragen von ...

mehr