Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am 24.08.2022 kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Höcherbergstraße, Höhe Hausnummer 136, in Bexbach. Ein bislang unbekanntes, rot-schwarzes Kleinkraftrad geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte hierbei mit einem dort fahrenden PKW mit Neunkircher Kreiskennzeichen. Der PKW wurde durch den Aufprall am linken Fahrzeugaußenspiegel beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer samt Kleinkraftrad unerlaubt in Fahrtrichtung Bexbach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell