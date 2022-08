POL-HOM: Vandalismus in der Innenstadt

Polizei Homburg (ots) - Am Donnerstag, den 18.08.2022 kam es in Blieskastel-Aßweiler, in der Straße "Am Alten Sportplatz" zu einem Verkehrsunfall, wobei der unbekannte Verursacher mit seinem Kraftfahrzeug, vermutlich zum Wenden, in die Einfahrt eines Wohnhauses fuhr. Beim Wendevorgang beschädigte der Fahrzeugführer die Mauer des Anwohners und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zum Fahrer und Fahrzeug liegen ...

mehr