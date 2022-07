LPI-J: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samtag brachen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Brahmsstraße ein. Im Keller wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen, jedoch nur aus einem ein hochwertiges E-Bike entwendet. In der Folge flüchtete der Täter unbemerkt vom Tatort. Es wird nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

