POL-MFR: (40) Gartenmauer besprüht - Tatverdächtiger festgenommen

Höchstadt a.d.Aisch (ots) - Zwischen Sonntagabend (08.01.2023) und Montagabend (09.01.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Höchstadt an der Aisch ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr am Sonntag und 18:30 Uhr am Montag verschafften sich die Einbrecher mutmaßlich durch die Terrassentür Zugang zu einem Anwesen im Birkenweg. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

mehr