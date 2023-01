POL-OG: Oppenau - Opfer von Schockanruf geworden, Warnhinweise der Polizei

Oppenau (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen unbefugt Zutritt zu einem Schulgebäude in der Ottersbergstraße. Den Zugang ermöglichten sich die Eindringlinge durch das Eingeschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss. Abgesehen hatten es die Täter wohl auf Bargeld. Neben dem Diebstahlschaden entstand ebenfalls ein Sachschaden an diversen Türen, Inventar ...

