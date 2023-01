Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Einbruch in Schule

Oppenau (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen unbefugt Zutritt zu einem Schulgebäude in der Ottersbergstraße. Den Zugang ermöglichten sich die Eindringlinge durch das Eingeschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss. Abgesehen hatten es die Täter wohl auf Bargeld. Neben dem Diebstahlschaden entstand ebenfalls ein Sachschaden an diversen Türen, Inventar sowie elektronischen Geräten. Des Weiteren wurden Feuerlöscher dazu genutzt, Glastüren und Vitrinen zu besprühen. Über die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich bislang keine Aussage treffen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07804 910883, bei den Beamten des Polizeipostens Oppenau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell