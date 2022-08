Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Matratze eines Schlafenden gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen (03.08.2022)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist die Matratze eines Schlafenden im Herose-Park aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Gegen Mitternacht stellten Beamte des Polizeireviers Konstanz im Herose-Park ein Feuer auf der Grünfläche an einem Baum fest. Bei der Überprüfung fanden die Polizisten eine brennende Matratze vor, auf der ein Mann schlief. Da der Schlafende augenscheinlich stark alkoholisiert war und nicht geweckt und von der Matratze gezogen werden konnte, löschten die Beamten die brennende Schlafstätte zunächst mit einem Handfeuerlöscher. Dabei erwachte der 58-Jährige, der glücklicherweise keine Verletzungen durch das Feuer erlitt. Aufgrund der unklaren Brandursache hat das Kriminalkommissariat Konstanz die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die um Mitternacht Verdächtiges im Bereich des Herose-Parks festgestellt haben, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

