BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt Busreisenden mit falscher Identität

Weil am Rhein (ots) - Am Autobahnübergang Weil am Rhein endet die Fahrt für einen gesuchten 36-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt. Er wurde vor drei Jahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt. Am späten Samstagabend (17.09.2022) wurde der rumänische Staatsangehörige durch die Bundespolizei am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen ...

