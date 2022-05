POL-HS: Diebstahl aus PKW

Wegberg-Wildenrath (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (05. Mai) kam es zu einem Blitzeinbruch in eine Tankstelle an der Heinsberger Straße. Gegen 02.30 Uhr wurden Anwohner durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass sich vier bislang unbekannte Täter im Verkaufsraum einer Tankstelle befanden und hastig Zigarettenpackungen in eine große Tüte packten. Nach etwa ...

mehr