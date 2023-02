Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B73 - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Altenbruch. Am gestrigen Sonntag kam es gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 73 in Höhe der Ortschaft Altenbruch zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Cuxhavener war in Richtung Otterndorf unterwegs, geriet aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem PKW eines 37-jährigen Mannes aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhaus gebracht. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

