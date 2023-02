Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hoher Schaden nach Verkehrsunfallflucuht in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland-Bad Bederkesa. In der Zeit von Samstag (04.02.2023) - 15:30 Uhr bis Sonntag (05.02.2023) - ca. 12:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Alter Postweg in 27624 Geestland. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hier mit einem am Fahrbahnrand geparkten, gauen VW Golf Plus und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. An dem Golf Plus entstand ein hoher Sachschaden, der sich über die gesamte Fahrerseite zieht. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln und dieses im Bereich der Rücklichter beschädigt sein müsste. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell