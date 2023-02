POL-CUX: Diebstahl eines Gerüstturms im Bereich der Hadelner Kanalschleuse

Cuxhaven (ots) - Geestland-Bad Bederkesa. In der Zeit von Samstag (04.02.2023) - 15:30 Uhr bis Sonntag (05.02.2023) - ca. 12:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Alter Postweg in 27624 Geestland. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hier mit einem am Fahrbahnrand geparkten, gauen VW Golf Plus und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom ...

