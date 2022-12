Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Diesel gestohlen

Am Wochenende zapfte ein Unbekannter mehrere hundert Liter Diesel an der A8 bei Merklingen ab.

Ulm

In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, parkte ein 46-Jähriger seinen Laster an der Autobahn bei Merklingen. Als er nach seiner Rast die Fahrt fortsetzen wollte, war sein Tank leer. Ein Unbekannter hatte in der Nacht gewaltsam den Deckel des Tanks aufgebrochen. Anschließend zapfte er mehrere hundert Liter Diesel ab. Die Polizei Mühlhausen (07335/96260) ermittelt nun, sucht nach den Tätern und sicherte Spuren. Den Schaden schätzt sie auf über 1.000 Euro.

Hinweis: Gegen Diebstahl kann man sich schützen. Wie genau das geht, darüber informiert die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de und in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

