Polizei Dortmund

POL-DO: 54-Jähriger verstirbt nach Alleinunfall in Dortmund-Groppenbruch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1293

Nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (22.11.) in Dortmund-Groppenbruch verstarb ein 54-jähriger Dortmunder noch an dem Unfallort.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 54-jährige Mann gegen 2 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Königsheide in Richtung Südwesten. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Durch die Kollision geriet das Auto in Brand. Ersthelfer bargen den Dortmunder direkt aus dem brennenden Fahrzeug.

Trotz direkt eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer und den Rettungsdienst verstarb der 54-Jährige noch an der Unfallörtlichkeit.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro Die Straße Königsheide war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 8.30 Uhr gesperrt.

