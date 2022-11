POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht: eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1290 Nach einer Vergewaltigung in Dortmund-Menglinghausen in der Nacht zu Samstag (19.11.) sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge war eine 18-jährige Dortmunderin zwischen 23 Uhr und Mitternacht auf der Straße Am Spörkel unterwegs. Plötzlich habe sich ihr ein bislang unbekannter Mann von hinten genähert. Unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes zwang er die junge Frau, sich ...

mehr