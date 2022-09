POL-KN: (Stockach-Wahlwies - Lkr. KN) Regionalzug überfährt ein Mountainbike - Zeugenaufruf (16.09.2022)

Waldmössingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Waldmössingen in der Seedorfer Straße ein geparkter BMW vermutlich durch Faustschläge beschädigt. An dem Fahrzeug wurden an einem Kotflügel und auf dem Dach starke Eindellungen festgestellt, ohne dass es zu Lackschäden kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 2500.- EUR. Wer ...

mehr