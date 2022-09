Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Waldmössingen - Lkr. RW) Sachbeschädigung an BMW - Zeugenaufruf (16.09.2022)

Waldmössingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Waldmössingen in der Seedorfer Straße ein geparkter BMW vermutlich durch Faustschläge beschädigt. An dem Fahrzeug wurden an einem Kotflügel und auf dem Dach starke Eindellungen festgestellt, ohne dass es zu Lackschäden kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 2500.- EUR. Wer verdächtige Wahrnehmungen machen konnte oder Hinweise auf den Tatablauf geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/27010 zu melden.

