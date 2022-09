Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Qualmendes Essen löst Alarmmelder aus

Zimmern ob Rottweil (ots)

Weil in einer Wohnanlage in der Tannstraße ein zubereitetes Essen auf dem Herd zu heiß wurde und zu qualmen anfing, löste ein Brandmelder aus. Die Feuerwehren Zimmern und Flözlingen rückten mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften an und stellten die Ursache fest. Sie mussten aber nicht eingreifen und kein Feuer löschen. Nach der Überprüfung und Durchlüftung konnte Entwarnung gegeben werden. Ein Schaden entstand nicht.

