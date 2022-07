Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfällen geflüchtet - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Donnerstag aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Zu allen werden noch Zeugen gesucht!

Am Nachmittag "klatschten" in der Augustastraße die Außenspiegel zweier Transporter aneinander. Der Unfallverursacher fuhr kurz vor halb 4 mit seinem Fahrzeug in Richtung Friedrichstraße, der andere Wagen war in Höhe des Hauses Nummer 16 ordnungsgemäß neben der Fahrbahn geparkt. Der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw konnte sehen, wie der fahrende Transporter gegen den Spiegel des stehenden Transporters krachte, so dass dieser zu Bruch ging und herunterbaumelte. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermindert fort. Der Zeuge sah im Rückspiegel nur noch, dass es sich um einen weißen Transporter mit ausländischem Kennzeichen handelte. Den Fahrer hatte er als etwa 30- bis 40-jährigen Mann mit dunklen Haaren, dunklem Vollbart und osteuropäischem Erscheinungsbild wahrgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen.

Im Tagesverlauf wurde auch in einer Tiefgarage am Stiftsplatz ein Pkw gerammt und beschädigt. Auch hier machte sich der Verursacher aus dem Staub. Wie die betroffene Fahrzeughalterin mitteilte, hatte sie ihren Hyundai i30 am Morgen gegen 8 Uhr im mittleren Gang auf dem vorletzten Parkplatz auf der linken Seite abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, entdeckte sie an der Fahrertür zwei Beschädigungen im unteren Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Ähnliche Szene im Parkhaus am Willy-Brandt-Platz: Hier wurde zwischen 7 und 16 Uhr ein geparkter VW T-Cross von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Als der Halter zu seinem Auto kam, entdeckte er Schäden auf der Fahrerseite am hinteren Kotflügel. Vom Verursacher keine Spur. Der Unfallort: Parkdeck 1, Stellplatz 1019.

Bereits am Vormittag kam es zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht in der Bremerstraße. Hier wurde ein Peugeot 207 von einem Unbekannten vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift und dadurch im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Pkw stand in Höhe des Hauses Nummer 8. Festgestellt wurde der frische Unfallschaden gegen 11 Uhr. Hinweise auf den Verursacher gibt es leider nicht. |cri

