POL-NE: Fahrradfahrer schlägt mit Kette auf PKW und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Neuss (ots)

Am Freitag, 28.10.22, kam es gegen 18:55 Uhr in Neuss auf der Frankenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer. Im Rahmen des Streites schlug der Fahrradfahrer plötzlich mit einer Kette auf die Frontscheibe des PKW ein, wodurch diese stark beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Fahrradfahrer in Richtung Berliner Platz. Der Geschädigte beschreibt den Fahrradfahrer als männlich, 30 - 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Das Verkehrskommissariat Neuss hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, welche die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei Neuss zu melden. Kl.

