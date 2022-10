Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Glück im Unglück - eine leicht verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Neuss-Neuss (ots)

Am 28.10.22, um 17:10 Uhr, beabsichtigte eine 19-jährige Mönchengladbacherin am Theodor-Heuss-Platz zu Fuß die dort befindlichen Gleise der Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof zu überqueren. Zeugenaussagen zufolge missachtete die junge Frau die Vorfahrt der herannahenden Straßenbahn. Das optische als auch das akustische Warnsignal nahm sie offensichtlich nicht wahr, da sie zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer trug. Glücklicherweise wurde sie bei dem Zusammenprall nur leicht verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches sie nach kurzer Behandlung wieder verlassen konnte. Kl.

