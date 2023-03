Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und PKW aufgebrochen

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall an Kreuzung

Am Sonntag gegen 14:00 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Kia von der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn ab. An der Einmündung zur B290 übersah sie einen Opel einer 35-Jhrigen, welche hier in Richtung Wallhausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Kia-Fahrerin, sowie die Mitfahrer in dem Kia und dem Opel blieben unverletzt. Die Fahrerin des Opel wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik verbracht. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Wolpertshausen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 7:00 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe an einem zwischen der L1037 und Wasserturm Wolpertshausen geparkten VW Golf ein und entwendete daraus Elektrowerkzeuge im Wert von rund 1.600 Euro.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9400-10.

