POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans

Aalen (ots)

Aalen: Streitigkeit endet mit Schlägen

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es im Bereich der Friedrichstraße/Friedhofstraße in Aalen zu einer Auseinandersetzung zwischen 20 - 30 VfR-Fans und Fans der Kickers Offenbach. Hierbei wurde ein 27-jähriger Fan der Kickers aufgefordert, seine Fanbekleidung zu übergeben. Als er der Aufforderung nicht nachkam, wurde er durch einen bislang unbekannten VfR-Fan ins Gesicht geschlagen. Anschließend wurde ihm von mehreren VfR-Fans die Oberbekleidung ausgezogen und eine Gürteltasche entrissen. Passanten kamen dem Kickers-Fan zu Hilfe und die VfR-Gruppierung rannte in Richtung Bohlschule davon. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Bekleidung des Kickers-Fan konnte in der Nähe aufgefunden werden. Das Polizeirevier Aalen (Tel. 07361/524-0) sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Schläger machen können. Dieser war etwa 25 - 35 Jahre alt, etwa 185 cm groß, hatte blonde, kurzgeschorene Haare und trug eine szenetypische schwarze Bekleidung. Bei der Tatausführung trug er eine schwarze Sturmhaube mit weißem Muster.

