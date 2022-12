POL-MG: Betrüger erbeuten dreistelligen Geldbetrag

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 6. Dezember, haben sich zwischen 18.30 und 18.55 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnkomplex an der Broicher Straße in Rheindahlen verschafft. Offensichtlich stiegen sie durch ein Fenster in eine Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob und was entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht abschließend geklärt. Die Polizei Mönchengladbach bittet ...

