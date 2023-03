Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsdiebstahl - Unfallfluchten - Gegen Rollladen geschlagen - Radfahrer musste zur Blutentnahme

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer musste zur Blutentnahme

Während einer Überprüfung in der Innenstadt fiel Beamten des Polizeireviers Aalen am Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr ein Radfahrer auf, der wenige Meter neben dem abgestellten Streifenwagen auf die Straße stürzte. Bei dem 37-jährigen Radler wurde daraufhin starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Vortest ergab, dass er mit rund 3 Promille unterwegs war. Der 37-Jährige wurde daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Ein 48-Jähriger wurde von Beamten des Aalener Polizeireviers am Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr in Gewahrsam genommen, nachdem er in der Radgasse randaliert hatte. Der 48-Jährige wurde während der Aufnahme seiner Personalien unvermittelt aggressiv und fing an Personen anzuschreiben. Als er dann in bedrohlicher Haltung auf eine Frau zuging, erklärten ihm die Polizeibeamten den Gewahrsam. Der rabiate Mann wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, um dort ärztlich die Gewahrsamsfähigkeit überprüfen zu lassen. Im Rahmen dieser Maßnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten und trat nach ihnen.

Aalen: Unfallflucht

Am Montagvormittag gegen 11 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Audi beim Einparken einen in der Zeppelinstraße abgestellten Mazda beschädigte. Der Autofahrer fuhr wohl dreimal rückwärts in eine Parklücke, wobei er das Fahrzeug streifte. Nachdem er seinen Pkw letztlich abgestellt hatte, ging er davon. Der 81-Jährige konnte rasch ermittelt werden; der von ihm verursachte Schaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Ellwangen: Gegen Rollladen geschlagen

Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sachschaden, den Unbekannte am Montag zwischen 14 und 20 Uhr verursachten, als sie in der Pfarrgasse gegen einen geschlossenen Rollladen schlugen, wobei die dahinterliegende Fensterscheibe beschädigt wurde. Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: 1000 Euro Schaden

Nachdem er sich mit seinem Peugeot auf der Marienstraße zunächst falsch eingeordnet hatte, setzte ein 34-Jähriger sein Fahrzeug am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ein Stück zurück, wobei er den Ford Fiesta einer 37-Jährigen beschädigte. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Einbruchsdiebstahl

Zwischen 8 Uhr und 17.45 Uhr verschafften sich am Montag Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hinteren Gasse, wo sie offenbar zielgerichtet ins Wohnzimmer gingen und dieses durchsuchten. Die Eindringlinge entwendeten eine Spielekonsole (PS4) mit zwei Controllern, ein Tablet der Marke Samsung und mehrere Modeleisenbahn-Lokomotiven der Marke Märklin. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Holzfassade angekokelt

Unbekannte beschmierten zwischen Mittwoch dem 01.03 und dem 20.03. die Holzfassade eines Neubaus in der Straße "Bei den Pfaffenwiesen" mit einer Substanz und zündeten diese an, wobei die Holzfassade angekokelt wurde. Hinweise auf die Zündler bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Kirchheim am Ries: Traktor beschädigt Telefonkabelmast und flüchtet

Am Montag gegen 16:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass ein Traktor mit Güllefass in Kirchheim-Benzenzimmern auf dem Kreuzäckerweg in Richtung des Parkplatzes an der L1060 fuhr. Hierbei sei das Gespann an einem Telefonkabelmast hängen geblieben, so dass der Mast umkippte. Das herabfallende Telefonkabel wurde von dem Anhänger noch ein Stück weit mitgezogen, bevor es sich von selbst löste. Der Traktorfahrer habe lediglich seine Geschwindigkeit reduziert, sei aber anschließend davongefahren. An dem Traktor waren bayerische Kennzeichen angebracht. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

