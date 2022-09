Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Traktorendemonstration anlässlich des geplanten Trassenneubau (Alpha-E)

Celle (ots)

Bergen/Celle - Am Donnerstag, den 15.09.2022, ist eine Traktor-Demo anlässlich des geplanten Trassenneubau angemeldet. Der Korso von etwa 50-100 Traktoren wird von Bergen über die L298 nach Winsen(Aller), weiter entlang der L180 nach Celle bis zur Celler Congress Union führen. Start wird um 10 Uhr in Bergen im Bereich des E-Center sein und es wird erwartet, dass der Korso zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr in Celle ankommt. In dieser Zeit ist sowohl auf der Strecke als auch bei Ankunft in Celle mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Selbstverständlich findet dies unter polizeilicher Begleitung statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell