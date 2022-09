POL-CE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Celle (ots) - Westercelle - Auf dem Kundenparkplatz einer großen Autowerkstatt in der Hannoverschen Heerstraße ist in der Zeit zwischen Montag und Freitag der Katalysator eines Kundenfahrzeug entwendet worden. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Celle. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: 05141/277 104 E-Mail: ...

mehr