POL-CE: Katalysator auf Kundenparkplatz entwendet

Celle (ots) - Westercelle - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Fleischhandel in der Wernerusstraße. Vor Ort konnten die Kollegen den Einbrecher am Objekt feststellen, dabei hatte dieser das Diebesgut teils in seinem Mund und zum Teil in seinen Hosentaschen.

