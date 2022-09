Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: Ortswehrführung der Feuerwehr Fissau- Sibbersdorf wieder komplett

Die Freiwillige Feuerwehr Fissau-Sibbersdorf hat am Freitag den 09.09.2022 eine Mitgliederversammlung veranstaltet. Bei dieser Mitgliederversammlung standen einige Wahlen auf der Tagesordnung. Es wurde ein neuer stellvertretender Wehrführer gewählt. Kamerad Stefan Heitmann wurde von 18 der 19 anwesenden Mitgliedern gewählt, somit ist die Wehrführung der FF Fissau-Sibbersdorf wieder komplett, denn der amtierende Wehrführer Andreas Schult wurde am 03.06.2022 vom stellv. Wehrführer zum Wehrführer gewählt. Dadurch das Kamerad Heitmann die Position als Kassenwart innehatte, musste es eine Nachwahl um den Posten als Kassenwart geben. Hier wurde der Kamerad Andreas Kock aus der Versammlung vorgeschlagen und konnte ebenfalls die Stimmen von 18 der 19 anwesenden Kameraden erhalten. Die dritte Wahl an diesen Abend ging um den Posten des stellv. Gruppenführer und hier wurde Matthias Bahr von den Kameraden vorgeschlagen und gewählt.

Die Kameraden Florian Lips und Malte Schult wurden aufgrund ihrer Arbeit im Wehrvorstand, von Gemeindewehrführer Marco Wriedt zu Hauptfeuerwehrmännern (3 Sterne) befördert. Wehrführer Andreas Schult wurde von Sascha Clasen (1. Stellv. Bürgermeister der Stadt Eutin) im Namen von Kreiswehrführer Michael Hasselmann zum Oberbrandmeister befördert.

