Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lampengeschäft und Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Brandenburger Platz 05.08.2022, 03.40 Uhr

Wolfsburg, OT Hohenstein, Saarstraße

05.08.2022, 04.30 Uhr

Unbekannte sind am Freitagmorgen in zwei Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt eingebrochen.

Gegen 03.40 Uhr wurde der Polizei ein Weinbruch in ein Lampen Fachgeschäft am Brandenburger Platz gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen stellten sie fest, dass Unbekannte die Glaseingangstür zerstört hatten.

Anschließend waren sie ins Innere des Geschäfts gelangt. Ob und was sie hierbei alles erbeutet haben ist derzeit noch unklar.

Wenig später, gegen 04.30 Uhr wurde der Polizei der nächste Einbruch über Notruf gemeldet. Betroffen war diesmal ein Kiosk in der Saarstraße. Auch hier zerstörten die Täter die Schaufensterscheibe und konnten so in den Verkaufsraum gelangen.

Hier entwendeten sie diverse Tabakwaren und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auch in diesem Fall dauert die Schadensermittlung noch an.

Die Polizei geht in beiden Fällen von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus. Die Beamten hoffen darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Hundebesitzer, die schon früh mit ihrem Hund unterwegs waren verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell