Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Überfall auf Lebensmittelladen in Reutlingen-Mittelstadt

Reutlingen (ots)

Lebensmittelladen überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Lebensmittelladen im Stadtteil Mittelstadt ist am Donnerstagmittag überfallen worden. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 12.20 Uhr das Geschäft in der Heerstraße. Im Anschluss bedrohte er eine sich allein im Verkaufsraum befindliche Angestellte mit einer Waffe und forderte Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 175 cm groß und hat eine kräftige Figur. Der Gesuchte ist Bartträger, hat einen dunklen Teint und sprach mit ausländischem Akzent. Zur Tatzeit trug er eine neongrüne Arbeitsjacke mit rotem Logo am linken Ärmel und eine neongrüne Arbeitshose mit schwarz reflektierenden Applikationen. Als Maskierung trug er eine schwarze Mund-Nasen-Maske.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. In Zusammenhang mit dem Raubüberfall haben die Ermittler folgende Fragen:

-Wer hat im Laufe des Donnerstagvormittags bzw. um die Mittagszeit verdächtige Wahrnehmungen in der Ortsmitte von Mittelstadt beziehungsweise in der Nähe des Tatorts in der Heerstraße gemacht?

-Wer konnte die Flucht des Täters beobachten?

-Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen?

Weiterhin bitten sie ein Pärchen, das sich ersten Ermittlungen nach zur Tatzeit auf dem Vorplatz zwischen der Volksbank und dem Lebensmittelladen aufgehalten hat, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell