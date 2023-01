Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Sonnenblumenstraße/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte am Donnerstag (19.01.) die Scheibe einer Terrassentür, um so die Tür zu Öffnen und in das Innere eines Wohnhauses zu gelangen. Sämtliche Räume des Wohnhauses sowie eine Garage und ein Gartenhaus durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenaufnahme war bereits der Diebstahl von Bargeld und einer Uhr festgestellt worden. Die Tatzeit liegt zwischen 14.00 und 18.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

