POL-RT: Toilettenhäuschen in Brand gesetzt, Mehrere Unfälle und Einbrüche, Fahrzeuge beschädigt

Wannweil (RT): Mobiles Toilettenhäuschen in Brand geraten

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach dem Brand eines mobilen Toilettenhäuschens am Donnerstagabend in Wannweil. Gegen 20.20 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand in der Jahnstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zehn Einsatzkräften aus und löschte die Flammen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Münsingen (RT): Auf dem Dach gelandet

Offenbar ohne größere Blessuren hat ein 21-Jähriger einen Überschlag mit seinem Fahrzeug am Donnerstagabend auf der B465 überstanden. Der junge Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße in Richtung Münsingen unterwegs. Im Bremelauer Wald, mehrere hundert Meter vor dem Abzweig zur K6772 in Richtung Mehrstetten, geriet der VW im Auslauf einer Kurve auf der regennassen Straße ins Schleudern. In der Folge kam der Wagen nach links von der Straße ab, wo er sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der 21-Jährige blieb dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sein Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Verkehr von Polizeibeamten geregelt werden. Die Unfallstelle konnte gegen 21.10 Uhr geräumt werden. (rn)

Deizisau (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Donnerstagnachmittag zugezogen. Der 22-Jährige wollte kurz nach 17 Uhr mit einer Kawasaki an der Anschlussstelle Deizisau auf die B 10 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Einfahren auf die Bundesstraße rutschte ihm aufgrund des Regens auf dem nassen Begrenzungsstreifen ein Rad weg. Anschließend fiel er auf den Asphalt und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an seinem Motorrad wird auf 4.000 Euro geschätzt. Es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Glücklicherweise war es zu keiner Kollision mit weiteren Verkehrsteilnehmern gekommen. (ms)

Nürtingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Straße Im Fritzle im Stadtteil Reudern ist am frühen Freitagmorgen eingebrochen worden. Auf bislang ungeklärte Weise war ein Einbrecher in der Zeit zwischen zwei Uhr und vier Uhr ins Innere des Gebäudes eingedrungen. Beim Durchwühlen des Mobiliars erbeutete der Unbekannte unter anderem Schmuck und Kleidungsstücke. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Nürtingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrzeuge beschädigt (Geschädigtenaufruf)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am frühen Freitagmorgen einen Mann vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Der Zeuge hörte kurz vor vier Uhr verdächtige Geräusche von der Straße herkommend. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er eine Person erkennen, die gegen einen geparkten Pkw trat. Daraufhin zog er sich an und nahm die Verfolgung auf. Im Anschluss verfolgte der Zeuge den Mann von der Eugenstraße aus, über den Parkplatz eines Discounters, auf die Schweickhardtstraße, über die B 27 hinweg in die Eisenhutstraße und die Marienburger Straße bis er letztendlich in der Aixer Straße von einer Polizeistreife angetroffen werden konnte. Eine Überprüfung ergab, dass der 50-Jährige auf dem beschriebenen Weg an mindestens fünf Fahrzeugen Außenspiegel beschädigte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Tübingen bittet weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (ms)

Haigerloch (ZAK): In Sportheime eingebrochen

In die Sportheime in Hart und Gruol ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 19.30 Uhr bis 16 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Tür ins Innere des Gebäudes in der Tannwaldstraße in Hart. Im Anschluss durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen. Im Gruoler Sportheim in der Freihofstraße wurde zwischen 18 Uhr und 16 Uhr eine Tür zu den Umkleidekabinen aufgebrochen. Darin machte sich der Unbekannte an einer weiteren Tür zu schaffen. Zudem wurde die Eingangstür zum Gaststättenraum angegangen. Beide Türen hielten dem Einbruchsversuch stand. Entwendet wurde in beiden Sportheimen nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt. (rn)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Insassen eines Pkw, der am Donnerstagabend auf der B27 im Bereich der Wessinger Senke von der Fahrbahn abgekommen ist. Ein 29-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Kurz vor der Wessinger Senke kam der Wagen auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dort wurde der Mercedes abgewiesen und krachte in der Folge gegen die linke Leitplanke. Sowohl der 29 Jahre alte Fahrer als auch zwei Mitfahrer im Alter von 23 und 38 Jahren blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 13.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 74 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag am Kreisverkehr Lautlinger-/Keltenstraße erlitten. Eine 45-Jährige war mit ihrem Renault gegen 14.45 Uhr auf der Lautlinger Straße stadteinwärts unterwegs. Am Kreisverkehr mit der Keltenstraße übersah sie den bereits darin befindlichen Chevrolet einer 41-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die 74 Jahre alte Beifahrerin im Chevrolet verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (rn)

