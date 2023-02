Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Lieferwagen rollte los

Neu Wulmstorf (ots)

Tageswohnungseinbruch

Im Weidenring kam es am Dienstag, 14.2.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. Diebe hatten in der Zeit zwischen 8:25 Uhr und 21:00 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Reihenhauses aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Lieferwagen rollte los

In der Bäckerstraße kam es gestern, 14.2.2023, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 9:55 Uhr hatte ein Paketzusteller seinen Kleintransporter am Fahrbahnrand abgestellt, aber offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Als der Mann sich im Paketraum seines Fahrzeugs befand, setzte sich der Kleintransporter in Bewegung und rollte gegen drei geparkte Pkw, die dadurch gegeneinander geschoben wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6500 EUR. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell