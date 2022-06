Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck-Labbeck - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Sonsbeck (ots)

Am Samstag, 25.06.2022, gegen 15:15 Uhr kam es in Sonsbeck-Labbeck an der Kreuzung Balberger Straße/Uedemerbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 44-jährige Frau aus Sonsbeck befuhr mit ihrem PKW die Uedemerbrucher Straße in Fahrtrichtung Haagsche Straße. An der Kreuzung Uedemerbrucher Straße / Balberger Straße hielt sie ihren PKW vor dem dortigen STOP-Zeichen an und fuhr dann weiter geradeaus. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden PKW eines 64-jährigen Mannes aus Duisburg der die Balberger Straße in Richtung Sonsbeck befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die 44-Jährige, ihre 17-jährige Beifahrerin und der 64-Jährige leicht verletzt und vorsorglich mit Krankenwagen zu Krankenhäusern nach Kevelaer und Xanten verbracht.

