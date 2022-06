Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wesel (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022, gegen 09.40 Uhr, kam es an der Weseler Straße (B70) in Hamminkeln-Brünen zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei bog ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamminkeln aus der Straße Am Kugelberg auf die Weseler Straße ab. Im Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einem 89-jährigen Mann aus Raesfeld, der den Geh-/Radweg der Weseler Straße in Richtung Wesel befuhr. Durch den Zusammenstoss kam der 89-jährige Fahrer des Leichtmofas zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus ausgeflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musst die B70 zunächst voll und anschließend bis gegen 11.00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell