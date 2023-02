Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zimmer ausgebrannt ++ Buchholz - Hund am Fußgängerüberweg erfasst und tödlich verletzt ++ Seevetal/Holtorfsloh - Vorfahrt missachtet

Winsen (ots)

Zimmer ausgebrannt

Ein Einzimmerappartement in einem Systembau an der Straße Hoopter Elbdeich ist am Montag, 13.02.2023, ausgebrannt. Gegen 20.15 Uhr hatte die Bewohnerin des Appartements die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr rettete die Frau aus dem betroffenen Appartement und löschte den Zimmerbrand ab. Drei Bewohner benachbarter Appartements konnten diese unverletzt verlassen. Durch die Rauchausbreitung sind drei der vier Wohneinheiten zunächst nicht bewohnbar, die betroffenen Mieter konnten in anderen Wohnungen vor Ort unterkommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Die Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hat die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand das Feuer in ihrem Zimmer selbst verursacht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der schweren Brandstiftung wurde eingeleitet.

Buchholz - Hund am Fußgängerüberweg erfasst und tödlich verletzt

Auf der Steinbecker Straße kam es gestern, 13.02.2023, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 13.10 Uhr wollte eine 32-jährige Frau den Fußgängerüberweg, kurz vor der Einmündung Richard-Schmidt-Straße, in Richtung Schützenplatz überqueren. Bei sich hatte sie zwei Hunde, von denen einer frei neben ihr lief. Als die Frau am Bordstein anhielt und sich nach rechts zu ihrem angeleinten Hund wandte, wurde der zweite, freilaufende Zwergspitz von einem Pkw, der in Richtung Krankenhaus die Steinbecker Straße befuhr, erfasst und tödlich verletzt. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Krankenhaus weiter.

Die 32-Jährige, die in der Sekunde des Zusammenstoßes zu dem anderen Hund geschaut hatte, erlitt einen Schock, sie wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte nach dem Unfall angehalten und der Frau beigestanden, bis die Polizei eintraf. Den Unfall selbst hat sie nicht beobachtet.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Seevetal/Holtorfsloh - Vorfahrt missachtet

Auf der Hanstedter Straße kam es am Montag, 13.02.2023, zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Frau wollte mit ihrem Renault gegen 14.45 Uhr von der Brackeler Straße auf die Hanstedter Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Mazda einer 31-jährigen Frau, die auf der Hanstedter Straße in Richtung Brackel unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen sowie die 69-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell