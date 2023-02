Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0094 --Polizei begleitet Heimspiel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, wohninvest-Weserstadion Zeit: 11.02.23, 15.30 Uhr

Am Samstagnachmittag standen sich der SV Werder Bremen und Borussia Dortmund im wohninvest-Weserstadion gegenüber. Die Polizei begleitete die Geschehnisse rund um die ausverkaufte Partie.

Die Polizei Bremen erhielt für diesen Einsatz Unterstützung von Polizeikräften aus Niedersachsen und der Bundespolizei. Die zahlreichen Gästefans reisten überwiegend mit dem Zug an und wurden mit Bussen zum Stadion begleitet. Die individuell anreisenden Fans nahmen den "Park+Ride"-Service in Anspruch. Die Vorspiel- und Spielphase verliefen störungsfrei. Nach dem Spiel suchten die Gästefans, während der Begleitung zu den Shuttlebussen, die Auseinandersetzung zu den Heimfans. Diese wurde durch die Einsatzkräfte verhindert. Dabei wurde ein Polizeibeamter durch einen unbekannten Wurfgegenstand im Bereich des Auges leicht verletzt. Im weiteren Verlauf gab es nach Verzögerungen beim Shutteln einen Flaschenwurf in Richtung der Einsatzkräfte, der jedoch verfehlte. Strafanzeigen wegen Körperverletzung wurden gefertigt.

Rund um das Spiel kam es darüber hinaus vereinzelnd zu fußballtypischen Delikten, wie einer Beleidigung und Körperverletzungen. Die Abreise der Auswärtsfans verlief anschließend ohne besondere Vorkommnisse.

