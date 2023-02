POL-HB: Nr.: 0093 --Proteste bei 479. Schaffermahlzeit

Bremen (ots) - - Ort: Bremen, wohninvest-Weserstadion Zeit: 11.02.23, 15.30 Uhr Am Samstag um 15:30 Uhr spielt der SV Werder Bremen zu Hause gegen Borussia Dortmund. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion. Parallel finden am Samstag in der Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Mit Verkehrsbehinderungen, insbesondere rund ums Weserstadion, ist zu ...

mehr