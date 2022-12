Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ausgelöster Heimrauchwarnmelder Peter-Kraft-Str.

Ratingen (ots)

Am Abend des 24.12.2022 gegen 18:50 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem ausgelösten Heimrauchwarnmelder auf der Peter-Kraft-Str. gerufen. Aufmerksame Mitbewohner bemerkten das Geräusch im Hausflur und riefen die Feuerwehr.Die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle erkundeten die Lage.Da es keine gewaltfreie Zugangsmöglichkeit zur Wohnung gab und die Inhaber anscheinend nicht zuhause waren, musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden.Ein Trupp unter Atemschutz stellte fest, das ein Adventskranz in einem Zimmer brannte und dadurch auch die Wohnung leicht verraucht war.Der Brand wurde mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht und die Wohnung anschließend mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Ratingen Mitte der freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell