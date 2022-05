Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Mauer

Wildberg (ots)

Ein offenbar alkoholisierter 29-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen auf der Landesstraße 357 bei Wildberg von der Fahrbahn abgekommen.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 6 Uhr, die Landesstraße 357 von Gültlingen kommend in Richtung Wildberg / Bundesstraße 463. Im Verlauf einer Linkskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Steinmauer und kam im weiteren Verlauf auf dem Gehweg links der Fahrbahn zum Stehen. Der 29-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholvortest ergab 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. An dem Fahrzeug, welches abgeschleppt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.500 Euro.

Der 29-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell