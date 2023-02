Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 10.02.2023 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.02.2023 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Fahrraddiebe festgenommen

Gleich zwei Mal schlugen zwei männliche Fahrraddiebe im Alter von 18 und 19 Jahren am Freitagmittag in Buchholz zu. Zunächst entwendeten sie ein Mountainbike vom Bahnhof, ehe sie vom Schulgelände des Gymnasiums Am Kattenberge ein weiteres, hochwertiges Mountainbike mitnahmen, nachdem sie gewaltsam das Schloss knacken konnten. Da einer der Fahrradeigentümer sein Mountainbike orten konnte, konnten beide Täter mitsamt Diebesgut auf dem Buchholzer Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Hollenstedt - Raub mit Schusswaffe

Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr wollte der Inhaber eines Restaurants dieses verlassen, als er von einem maskierten Täter überrascht wurde. Dieser forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der mitgeführten Tasche. Nachdem das Opfer der Forderung nachkam, flüchtete der 1,70 m große dunkel gekleidete männliche Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181-2850 zu melden.

Appel OT Eversen-Dorf - Diebstahl eines Ackerschleppers

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 18:00-02:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen grünen Traktor der Marke John Deere Typ 6320 vom Grundstück des Geschädigten und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181-2850 zu melden.

Winsen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstag zwischen 14:00 und 22:42 Uhr kam es in Winsen in der Straße Rehrhöfe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und betraten das Haus der Geschädigten. Sie durchsuchten das Objekt und konnten anschließend mit Diebesgut unerkannt entkommen.

Neu Wulmstorf - Ladendiebstahl und Bedrohung

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Freitag gegen 21:45 Uhr, in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf. Der Ladendetektiv beobachtete einen Mann beim Diebstahl mehrerer Genussmittel und folgte ihm auf die Straße. Als der Ladendieb daraufhin anfing mit einem Messer zu drohen, brach der Ladendetektiv die Verfolgung ab, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sodass der Täter unerkannt vor dem Eintreffen der Polizei flüchten und auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden konnte.

Neu Wulmstorf - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der B3 in Neu Wulmstorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 49-jähriger VW-Fahrer und eine 48-jährige Opel-Fahrerin warteten hintereinander an einer roten Ampel. Ein 82-Jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf die Fahrzeuge auf. Hierbei wurden alle Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt drei Insassen der wartenden Fahrzeuge wurden leicht verletzt.

Seevetal / Meckelfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger Autofahrer durch Beamte der Polizei Seevetal kontrolliert. Bei einem Alkoholtest erreichte der Seevetaler einen Wert von 1,26 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Stelle / Fliegenberg - Körperverletzung auf Faslamsfeier

Während einer Faslamsfeier gerieten ein 26-jähriger aus Stelle und ein unbekannter Mann gegen 00:30 Uhr am Samstagmorgen, den 11.02.2023, aneinander. Der Unbekannte schlug dem 26-jährigem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zudem biss der Täter seinem Kontrahenten in die Hand. Auch dessen Brille wurde dabei beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Winsen (Luhe) unter 04171/7960 in Verbindung zu setzen.

Winsen (Luhe) - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag wurde der Polizei Winsen (Luhe) gegen 04:15 Uhr ein auf der Kreuzung Schanzenring stehender Pkw gemeldet. Bei ihrer Ankunft trafen die Polizeibeamten auf einen 26-jährigen Mann aus Winsen (Luhe), der offensichtlich auf der Kreuzung eingeschlafen war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,98 Promille. Ein weiterer Test ergab Hinweise auf den Konsum von Kokain. Des Weiteren wurde bei ihm ein sogenannter Joint aufgefunden. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten.

