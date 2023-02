Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 39-jähriger Mann mit Kopfverletzung - Weitere Ermittlungen eingeleitet

Seevetal/Hittfeld (ots)

Nachdem der Polizei am 08.02.23 neue medizinische Befunde zur Kopfverletzung des am Sonntag aufgefundenen 39-jährigen Mannes zugegangen sind, die eine Fremdeinwirkung für wahrscheinlich halten, hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der schweren Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet. Ergänzend sollen weitere rechtsmedizinische Untersuchungen vorgenommen werden, um die Ursache der Verletzung herleiten zu können.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die am Sonntag, 05.02.2023, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 02.10 Uhr im Verlauf Kleckener Straße - Maschener Straße - Lindhorster Straße Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Kopfverletzung des 39-Jährigen stehen könnten. Auf dieser Strecke war der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand zu Fuß unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

